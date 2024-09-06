Франция получит €300 млн от замороженных российских активов на оружие для Киева
ЕС выделит Парижу €300 млн из российских активов для усиления обороны Украины
Евросоюз решил направить Парижу до конца текущего года €300 млн из замороженных российских активов на покупку оружия для Украины. В сообщении, опубликованном Министерством вооружённых сил Франции, указано, что эти средства пойдут на приобретение боеприпасов, артиллерии и средств ПВО для Киева.
В ведомстве подчеркнули, что Еврокомиссия выделит €300 млн Главному управлению вооружений для оперативных закупок. Ожидается, что общая сумма на оружие для Украины из доходов от замороженных российских активов составит около €1,4 млрд.
Эта мера является частью более широкой инициативы ЕС по поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта. Франция, как и другие страны — члены Евросоюза, активно участвует в поставках вооружений, чтобы укрепить обороноспособность Незалежной.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в возможном участии в подготовке нападения ВСУ на Курскую область, утверждая, что ЕС мог быть осведомлён о планах украинской стороны и даже участвовал в подготовке атак.
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