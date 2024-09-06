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Регион
6 сентября, 07:06

Захарова: Киевский режим перестал бы существовать без помощи США и ЕС

Захарова: Киевский режим перестал бы существовать без помощи США и ЕС

Мария Захарова. Обложка © МИД РФ

Мария Захарова. Обложка © МИД РФ

Киевский режим уже перерастал бы существовать, если бы не помощь США и Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, параллельно возложив на Запад вину за террористические атаки ВСУ против мирных жителей.

«И представители киевского режима, начиная от [Владимира] Зеленского, заканчивая теперь уже бывшим так называемым министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой, представители Европейского союза, представители Вашингтона — все же сказали, я их цитирую близко к тексту, что без западной помощи киевский режим перестал бы уже существовать», — сказала дипломат в беседе с RT.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель оказывают Киеву не только политическую, но и военную поддержку, снабжая деньгами, оружием и разведданными. Без этого, по словам дипломата, ВСУ не могли бы проводить атаки в регионах и теракты в отношении мирных граждан.

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Ранее Захарова назвала трагифарсом поставки Киеву истребителей F-16 и западного оружия. Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что США стерилизуют информпространство нападками на наши СМИ.

Борис Эльфанд
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