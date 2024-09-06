Киевский режим уже перерастал бы существовать, если бы не помощь США и Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, параллельно возложив на Запад вину за террористические атаки ВСУ против мирных жителей.

«И представители киевского режима, начиная от [Владимира] Зеленского, заканчивая теперь уже бывшим так называемым министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой, представители Европейского союза, представители Вашингтона — все же сказали, я их цитирую близко к тексту, что без западной помощи киевский режим перестал бы уже существовать», — сказала дипломат в беседе с RT.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель оказывают Киеву не только политическую, но и военную поддержку, снабжая деньгами, оружием и разведданными. Без этого, по словам дипломата, ВСУ не могли бы проводить атаки в регионах и теракты в отношении мирных граждан.