«Вне закона»: Захарова исключила прощение российских спортсменов, спонсировавших Киев
Захарова: К спонсировавшим Киев спортсменам не будет примирительного тона
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Константин Карпов
В отношении российских спортсменов, спонсировавших киевский режим, не может быть примирительного тона. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если люди <...>, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Захарова на ВЭФ.
Дипломат пояснила, что эти деньги идут на убийство российских граждан, военных, детей и разрушение мирной инфраструктуры. Подобное, отметила Захарова, должно быть «вне закона и терпимости».
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