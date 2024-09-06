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6 сентября, 05:18
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«Вне закона»: Захарова исключила прощение российских спортсменов, спонсировавших Киев

Захарова: К спонсировавшим Киев спортсменам не будет примирительного тона

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Константин Карпов

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Константин Карпов

В отношении российских спортсменов, спонсировавших киевский режим, не может быть примирительного тона. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если люди <...>, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Захарова на ВЭФ.

Дипломат пояснила, что эти деньги идут на убийство российских граждан, военных, детей и разрушение мирной инфраструктуры. Подобное, отметила Захарова, должно быть «вне закона и терпимости».

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Матвей Константинов
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