«Вне закона»: Захарова исключила прощение российских спортсменов, спонсировавших Киев

В отношении российских спортсменов, спонсировавших киевский режим, не может быть примирительного тона. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если люди <...>, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Захарова на ВЭФ.

Дипломат пояснила, что эти деньги идут на убийство российских граждан, военных, детей и разрушение мирной инфраструктуры. Подобное, отметила Захарова, должно быть «вне закона и терпимости».