Хельмут из "Фантастических тварей" с роднёй в ВСУ оставил в России приличный долг перед налоговой

Бежавший из страны актёр Александр Кузнецов, сыгравший в "Фантастических тварях" роль Хельмута, оставил в России приличный долг перед налоговой. По данным SHOT, у 32-летнего артиста осталась компания, занимающаяся видеопродакшеном и производством видеоконтента, правда, последний заказ датируется 2019 годом. Уехав на чужбину, он не закрыл ИП, и всё это врему получал штрафы и налоги.

На данный момент задолженность составляет 222 тысячи рублей. К слову, в интервью Юрию Дудю* актёр признавался, что среди "непрямых" членов семьи у него есть действующие украинские военнослужащие. Его отец, напротив, хотел уйти добровольцем на СВО, но не вышло — мужчину не взяли из-за проблем со здоровьем.

Ранее вскрылся более чем миллионный долг компании юмориста Юрия Гальцева. По данным Life.ru, почти год организация не платила за аренду помещения для арт-кафе в Санкт-Петербурге. Теперь артиста ищут приставы. К слову, есть у него долги и по налогам.