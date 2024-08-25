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25 августа, 06:41

Хельмут из "Фантастических тварей" с роднёй в ВСУ оставил в России приличный долг перед налоговой

Уехавший из РФ актёр Кузнецов задолжал российской налоговой 222 тысячи рублей

Александр Кузнецов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _aleksandrkuznetsov

Александр Кузнецов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _aleksandrkuznetsov

Бежавший из страны актёр Александр Кузнецов, сыгравший в "Фантастических тварях" роль Хельмута, оставил в России приличный долг перед налоговой. По данным SHOT, у 32-летнего артиста осталась компания, занимающаяся видеопродакшеном и производством видеоконтента, правда, последний заказ датируется 2019 годом. Уехав на чужбину, он не закрыл ИП, и всё это врему получал штрафы и налоги.

На данный момент задолженность составляет 222 тысячи рублей. К слову, в интервью Юрию Дудю* актёр признавался, что среди "непрямых" членов семьи у него есть действующие украинские военнослужащие. Его отец, напротив, хотел уйти добровольцем на СВО, но не вышло — мужчину не взяли из-за проблем со здоровьем.

Насобиравший рекордные 520 штрафов на "Хаммере" Элджей закрыл долги после публикации Life.ru
Насобиравший рекордные 520 штрафов на "Хаммере" Элджей закрыл долги после публикации Life.ru

Ранее вскрылся более чем миллионный долг компании юмориста Юрия Гальцева. По данным Life.ru, почти год организация не платила за аренду помещения для арт-кафе в Санкт-Петербурге. Теперь артиста ищут приставы. К слову, есть у него долги и по налогам.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Матвей Константинов
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