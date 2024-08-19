Звезду "Аншлага" Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за долга в 1,5 млн
Юрий Гальцев во время съёмок развлекательной программы "Голубой огонёк". Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС
Приставы разыскивают Юрия Гальцева из-за полуторамиллионного долга его компании. Почти год она не платила за аренду помещения для арт-кафе в Петербурге.
По данным SHOT, в 2022 году фирма комика заключила договор о субаренде помещения с компанией "Сатурн ВМ" за 126 тысяч рублей в месяц. Десять месяцев — с марта по декабрь — комик не платил за аренду, и в итоге накапал долг в 1 миллион 260 тысяч рублей плюс 376 тысяч неустойки. В итоге представители "Сатурн ВМ" подали в суд и выиграли дело.
Теперь же фирму Гальцева постигла ликвидация. На ней по-прежнему висит полуторамиллионный долг, однако решение ФНС приняла из-за недостоверного адреса, указанного в документах компании.
Проблемы с налогами есть и у самого Юрия Гальцева — сейчас на нём висит 77,5 тысячи рублей долгов, а также штраф пять тысяч за неуплату налогов.
Напомним, что в начале 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с компании Юрия Гальцева "Чаплин-клуб" полтора миллиона рублей. Оказалось, что "Чаплин-клуб" целый год не оплачивал аренду за выделенное ему помещение и несёт большие убытки.