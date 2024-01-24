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24 января, 10:47

Юморист Гальцев проиграл иск на 1,5 млн из-за аренды "Чаплин-клуба"в Петербурге

Юрий Гальцев. Обложка © ТАСС / Смышляев Алексей

Юрий Гальцев. Обложка © ТАСС / Смышляев Алексей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с компании Юрия Гальцева "Чаплин-клуб" полтора миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в суд обратилось руководство компании "Сатурн ВМ", которая специализируется на продаже булочных изделий. Оказалось, что "Чаплин-клуб" целый год не оплачивал аренду за выделенное ему помещение и несёт большие убытки. Всего задолженность составила 1 540 272 рубля.

Теперь компанию звезды "Аншлага" могут закрыть. В настоящее время её внесли в негативный реестр. Стало известно, что руководство компании, в которой Гальцев является генеральным директором, подавало недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

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Ранее Лайф писал, что с короля поп-эстрады суд взыскал восемь миллионов рублей за долги по налогам. В соцсетях столичных судов общей юрисдикции отметили, что это задолженность за 2022 год. Киркоров также заплатит госпошлину в размере 24 тысяч рублей.

Ян Поланин
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