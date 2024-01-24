Юморист Гальцев проиграл иск на 1,5 млн из-за аренды "Чаплин-клуба"в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с компании Юрия Гальцева "Чаплин-клуб" полтора миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в суд обратилось руководство компании "Сатурн ВМ", которая специализируется на продаже булочных изделий. Оказалось, что "Чаплин-клуб" целый год не оплачивал аренду за выделенное ему помещение и несёт большие убытки. Всего задолженность составила 1 540 272 рубля.

Теперь компанию звезды "Аншлага" могут закрыть. В настоящее время её внесли в негативный реестр. Стало известно, что руководство компании, в которой Гальцев является генеральным директором, подавало недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.