Насобиравший рекордные 520 штрафов на "Хаммере" Элджей закрыл долги после публикации Life.ru

Певец Элджей (Алексей Узенюк) закрыл все автомобильные штрафы. Об этом в воскресенье, 18 августа, пишет SHOT.

После публикации Life.ru о нарушениях рэпера он проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей, который висел на его Hummer. На этом внедорожнике артист установил рекорд: 520 штрафов на одном авто за шесть лет.