Насобиравший рекордные 520 штрафов на "Хаммере" Элджей закрыл долги после публикации Life.ru
SHOT: Певец Элджей закрыл все автомобильные штрафы
Певец Элджей. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Певец Элджей (Алексей Узенюк) закрыл все автомобильные штрафы. Об этом в воскресенье, 18 августа, пишет SHOT.
После публикации Life.ru о нарушениях рэпера он проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей, который висел на его Hummer. На этом внедорожнике артист установил рекорд: 520 штрафов на одном авто за шесть лет.
Напомним, с 2018 года за езду на "Хаммере" рэперу прилетело более 500 штрафов. А за последние полгода авто певца насобирало 52. 17 августа стало известно, что Элджей оплатил 46 из них, на тот момент у музыканта осталось ещё шесть — на шесть тысяч рублей.