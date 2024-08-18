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18 августа, 12:53

Насобиравший рекордные 520 штрафов на "Хаммере" Элджей закрыл долги после публикации Life.ru

SHOT: Певец Элджей закрыл все автомобильные штрафы

Певец Элджей. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Элджей. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Элджей (Алексей Узенюк) закрыл все автомобильные штрафы. Об этом в воскресенье, 18 августа, пишет SHOT.

После публикации Life.ru о нарушениях рэпера он проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей, который висел на его Hummer. На этом внедорожнике артист установил рекорд: 520 штрафов на одном авто за шесть лет.

Напомним, с 2018 года за езду на "Хаммере" рэперу прилетело более 500 штрафов. А за последние полгода авто певца насобирало 52. 17 августа стало известно, что Элджей оплатил 46 из них, на тот момент у музыканта осталось ещё шесть — на шесть тысяч рублей.

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Никита Осипов
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