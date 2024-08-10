Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости
Артём Дзюба. Фото © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
Российский футболист Артём Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости, о которых ранее узнал SHOT. После публикации телеграм-канала спортсмен в тот же день "обнулился" — заплатил 6 тысяч рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz AMG S63 Артёма Дзюбы нахватал 100 штрафов меньше чем за год. Большая часть протоколов составлена за превышение скорости и повторное превышение в Москве и Подмосковье. Например, 3 августа мерс нападающего превысил скорость пять раз.