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10 августа, 06:03

Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости

Артём Дзюба. Фото © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Артём Дзюба. Фото © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Российский футболист Артём Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости, о которых ранее узнал SHOT. После публикации телеграм-канала спортсмен в тот же день "обнулился" — заплатил 6 тысяч рублей.

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Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz AMG S63 Артёма Дзюбы нахватал 100 штрафов меньше чем за год. Большая часть протоколов составлена за превышение скорости и повторное превышение в Москве и Подмосковье. Например, 3 августа мерс нападающего превысил скорость пять раз.

Александра Вишнякова
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