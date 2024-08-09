"Мерседес" Дзюбы нахватал 100 штрафов за год

Также футболист получил штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду непристёгнутым и по выделенке. Только за 3 августа "Мерседес" нападающего превысил скорость сразу пять раз. В тот день он сначала гнал на 30 с лишним км/ч больше разрешённого по ЦКАД в Подмосковье, а затем превысил скорость уже на трассе "Беларусь" – ехал 141 км/ч. Всего же за свою автомобильную карьеру "Мерседес" заработал более 300 штрафов.