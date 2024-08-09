"Мерседес" Дзюбы нахватал 100 штрафов за год
Артём Дзюба. Фото © Telegram / Артём Дзюба
Mercedes-Benz AMG S63 Артёма Дзюбы нахватал 100 штрафов меньше, чем за год. Как стало известно SHOT, большая часть протоколов составлены за превышение скорости и повторное превышение.
Также футболист получил штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду непристёгнутым и по выделенке. Только за 3 августа "Мерседес" нападающего превысил скорость сразу пять раз. В тот день он сначала гнал на 30 с лишним км/ч больше разрешённого по ЦКАД в Подмосковье, а затем превысил скорость уже на трассе "Беларусь" – ехал 141 км/ч. Всего же за свою автомобильную карьеру "Мерседес" заработал более 300 штрафов.
С прошлого октября футболист заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас он должен ещё 6 тысяч рублей. Последние штрафы Дзюбе пришли 5 августа – сразу пять штук за превышение скорости в Московской области.
А ранее стало известно об огромных задолженностях Хабиба Нурмагомедова. Спортсмену уже заблокировали счета Eagle FC и созданного им благотворительного фонда. В июне ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной стал долг в размере 297 миллионов рублей в связи с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Приставы уже начали процедуру принудительного взыскания, в том числе с торгов может пойти автопарк спортсмена. Из-за риска конфискации фанат выставил на продажу именной Mercedes Нурмагомедова за 16 млн руб.