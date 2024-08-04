Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова срочно продают за 16 млн Фанат выставил на продажу именной Mercedes Нурмагомедова за 16 млн руб. 4 августа, 12:23 Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Поклонник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова объявил о продаже именного Mercedes-Benz AMG GT, по документам принадлежащего спортсмену, но находящегося в его владении. Фанат приобрёл машину два года назад, но не стал переоформлять на себя. Теперь он опасается, что приставы заберут авто из-за долгов кумира. Об этом пишет Mash.

Машина Хабиба Нурмагомедова. Видео © Telegram / Mash

В 2016 году машина была подарена Нурмагомедову дагестанским бизнесменом Зиявудином Магомедовым, которого позже приговорили к 18,5 года тюрьмы за хищение 11 миллиардов рублей. До 2022 года автомобиль принадлежал легенде UFC, но налог по ней он не платил, задолжав государству порядка 600 тысяч рублей. Тогда Нурмагомедов продал Mercedes фанату.

Когда в начале июля приставы запустили исполнительное производство в отношении спортсмена, мужчина испугался, что может лишиться своей "ласточки". Он срочно выставил авто на продажу за 16 миллионов рублей, хотя ранее просил 20. Также он указал в объявлении, что готов обменять автомобиль на трёшку в Махачкале или однушку в Москве.

Авторы Татьяна Миссуми