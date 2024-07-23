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23 июля, 16:40

С Хабиба Нурмагомедова принудительно взыщут почти 80 миллионов

Приставы начали взыскание 79,4 млн рублей с Хабиба Нурмагомедова

Приставы начали процедуру принудительного взыскания 79,4 миллиона рублей с бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом говорится в базе ФССП.

"Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рубля", — гласит соответствующая запись в базе.

Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году
Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году

Об огромных задолженностях Хабиба Нурмагомедова стало известно ещё в мае. Тогда спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является. А 1 июля ФНС арестовала его счета. Причиной стал долг в размере 297 миллионов рублей. Позже выяснилось, что многомиллионный долг связан с неуплатой налогов, пеней и штрафов.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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