С Хабиба Нурмагомедова принудительно взыщут почти 80 миллионов
Приставы начали взыскание 79,4 млн рублей с Хабиба Нурмагомедова
Приставы начали процедуру принудительного взыскания 79,4 миллиона рублей с бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом говорится в базе ФССП.
"Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рубля", — гласит соответствующая запись в базе.
Об огромных задолженностях Хабиба Нурмагомедова стало известно ещё в мае. Тогда спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является. А 1 июля ФНС арестовала его счета. Причиной стал долг в размере 297 миллионов рублей. Позже выяснилось, что многомиллионный долг связан с неуплатой налогов, пеней и штрафов.
ТАСС / Валерий Шарифулин