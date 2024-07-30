Матвей Сафонов пожаловался суду на экс-жену, "специально" не платящую штрафы

Вратарь франзцуского ПСЖ из России Матвей Сафонов пожаловался суду на бывшую супругу Анастасию за "специально" не оплаченные автомобильные штрафы. Об этом пишет Mash.

Представитель спортсмена, посетивший заседание суда в Краснодаре, заявил, что таким образом бывшая хочет завалить Сафонова штрафами. За некоторые он уже отдал десять тысяч рублей, и долг висит только по одному, выписанному недавно — на три тысячи. Футболист из принципа не хочет его погашать.