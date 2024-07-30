Матвей Сафонов пожаловался суду на экс-жену, "специально" не платящую штрафы
Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39
Вратарь франзцуского ПСЖ из России Матвей Сафонов пожаловался суду на бывшую супругу Анастасию за "специально" не оплаченные автомобильные штрафы. Об этом пишет Mash.
Представитель спортсмена, посетивший заседание суда в Краснодаре, заявил, что таким образом бывшая хочет завалить Сафонова штрафами. За некоторые он уже отдал десять тысяч рублей, и долг висит только по одному, выписанному недавно — на три тысячи. Футболист из принципа не хочет его погашать.
Что касается алиментов, то Матвей до сих пор должен экс-жене десятки миллионов рублей и отказывается платить четверть заработка, ожидая перерасчёта. Вратарь считает, что Анастасия тратит большую часть денег на себя, а не на ребёнка. К слову, суд уже ждёт от неё расчёт трат, чтобы вынести окончательное решение.
Напомним, в июне "Краснодар" объявил о переходе Матвея Сафонова на позицию вратаря в легендарный ПСЖ. Однако трансфер чуть было не сорвался из-за колоссального 60-миллионного долга футболиста по алиментам. На этом фоне появились сообщения, что спортсмен всё заплатил, но Анастасия Сафонова всё отвергла. Скандал уже добрался до руководства французского клуба. Сам Сафонов платить отказывается и просит снизить сумму алиментов.