"Я тебе ночь, а ты мне дочь": Сафонов отказывается платить баснословный долг по алиментам
Mash: Сафонов просит снизить долг по алиментам из-за "непостоянного заработка"
Матвей Сафонов с бывшей женой Анастасией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Love_safonov
Бывший вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который недавно перешёл во французский клуб ПСЖ, запросил пересчитать сумму его долга по алиментам. Как сообщает Mash, футболист хочет снизить её, аргументируя "непостоянным заработком".
По данным телеграм-канала, адвокат Сафонова также просит снизить сумму по алиментам до 300 тысяч рублей в месяц. При этом он также попросил учесть и тот факт, что именитый вратарь передал дочери квартиру, тем самым обеспечив ей комфортный уровень жизни. Кроме того, на заседании представитель Сафонова утверждал, что доход спортсмена нестабильный, поскольку контракт с ПСЖ, рассчитанный до 2029 года, может быть расторгнут в любой момент.
К слову, экс-супруга Сафонова — Анастасия Казачёк — хотела прийти на судебное заседание, но не смогла. Адвокат зачитал её речь. В ней женщина рассказала, что пожертвовала образованием ради семьи. В частности, не поехала учиться в Швейцарию и осталась жить в Краснодаре. А ещё Анастасия напомнила стихотворение футболиста, написанное для неё во время их отношений. В нём есть строчки: "Я тебе ночь, а ты мне дочь".
Напомним, в середине июня ФК "Краснодар" официально объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова в легендарный французский клуб ПСЖ. Слухи об этом появились ещё в мае. Однако его трансфер оказался под угрозой из-за гигантского долга по алиментам — 60 млн рублей. 11 июня сообщалось, что вратарь оплатил задолженность. Однако его бывшая жена позже опровергла эту информацию. Как заявил адвокат его бывшей супруги, дело по алиментам дошло до руководства ПСЖ.