"Я тебе ночь, а ты мне дочь": Сафонов отказывается платить баснословный долг по алиментам

Бывший вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который недавно перешёл во французский клуб ПСЖ, запросил пересчитать сумму его долга по алиментам. Как сообщает Mash, футболист хочет снизить её, аргументируя "непостоянным заработком".

По данным телеграм-канала, адвокат Сафонова также просит снизить сумму по алиментам до 300 тысяч рублей в месяц. При этом он также попросил учесть и тот факт, что именитый вратарь передал дочери квартиру, тем самым обеспечив ей комфортный уровень жизни. Кроме того, на заседании представитель Сафонова утверждал, что доход спортсмена нестабильный, поскольку контракт с ПСЖ, рассчитанный до 2029 года, может быть расторгнут в любой момент.