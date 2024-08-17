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17 августа, 09:07

Hummer Элджея насобирал 52 штрафа за полгода и установил абсолютный рекорд

Элджей и его Hummer H2. Обложка © Telegram / Sayonara Boy

Элджей и его Hummer H2. Обложка © Telegram / Sayonara Boy

Внедорожник Hummer H2 российского рэпера Элджея умудрился накопить полсотни штрафов за последние шесть месяцев, выяснил SHOT. Большая часть нарушений связана с превышением скорости, проездом на красный сигнал светофора и неоплаченной парковкой.

Музыкант не убирает "письма счастья" в долгий ящик — 46 штрафов на сумму 42 тысячи рублей он уже погасил. Оставшиеся шесть штрафов на восемь тысяч пока ждут своего часа. Всего же с 2018 года автомобиль Элджея нахватал свыше 500 штрафов — абсолютный рекорд для одного авто.

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Достойную конкуренцию бывшему возлюбленному Насти Ивлеевой может составить разве что Артём Дзюба и его Mercedes-Benz AMG S63. Меньше чем за год футболисту пришло целых 100 штрафов, большинство из них — за превышение скорости. Только лишь 3 августа спортсмен проигнорировал скоростной лимит пять раз.

Илья Пушкарев
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