Hummer Элджея насобирал 52 штрафа за полгода и установил абсолютный рекорд

Внедорожник Hummer H2 российского рэпера Элджея умудрился накопить полсотни штрафов за последние шесть месяцев, выяснил SHOT. Большая часть нарушений связана с превышением скорости, проездом на красный сигнал светофора и неоплаченной парковкой.

Музыкант не убирает "письма счастья" в долгий ящик — 46 штрафов на сумму 42 тысячи рублей он уже погасил. Оставшиеся шесть штрафов на восемь тысяч пока ждут своего часа. Всего же с 2018 года автомобиль Элджея нахватал свыше 500 штрафов — абсолютный рекорд для одного авто.