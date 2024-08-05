В России впервые стали наказывать водителей за "громкие" авто и мотоциклы

Санкт-Петербург стал первым регионом, в котором водителей стали привлекать к административной ответственности за превышение уровня шума двигателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"Речь, как правило, об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя", — говорится в сообщении полиции.

По данным МВД, в минувшие выходные Госавтоинспекция с помощью специального прибора для замера уровня шума выявила в Северной столице 15 "громких" транспортных средств. На водителей составили протоколы. Нарушителям надо в десятидневный срок вернуть "заводские настройки" своего авто или железного коня. В противном случае будет аннулирована регистрация, номера спишут в архив, а за передвижение на таких транспортных средствах могут лишить прав.