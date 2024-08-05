В России впервые стали наказывать водителей за "громкие" авто и мотоциклы
Петербург стал первым регионом, где водителей наказывают за громкие двигатели
Санкт-Петербург стал первым регионом, в котором водителей стали привлекать к административной ответственности за превышение уровня шума двигателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
"Речь, как правило, об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя", — говорится в сообщении полиции.
По данным МВД, в минувшие выходные Госавтоинспекция с помощью специального прибора для замера уровня шума выявила в Северной столице 15 "громких" транспортных средств. На водителей составили протоколы. Нарушителям надо в десятидневный срок вернуть "заводские настройки" своего авто или железного коня. В противном случае будет аннулирована регистрация, номера спишут в архив, а за передвижение на таких транспортных средствах могут лишить прав.
Ранее Life.ru сообщал, что в России может появиться скидка в 50% на оплату эвакуатора и штрафстоянки. Авторы инициативы напомнили, что уже десять лет в РФ есть возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%. Однако такая мера не распространяется на оплату эвакуации машины (за неправильную парковку) и её нахождение на штрафстоянке.
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