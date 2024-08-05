Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:21

В России впервые стали наказывать водителей за "громкие" авто и мотоциклы

Петербург стал первым регионом, где водителей наказывают за громкие двигатели

Санкт-Петербург стал первым регионом, в котором водителей стали привлекать к административной ответственности за превышение уровня шума двигателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"Речь, как правило, об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя", — говорится в сообщении полиции.

По данным МВД, в минувшие выходные Госавтоинспекция с помощью специального прибора для замера уровня шума выявила в Северной столице 15 "громких" транспортных средств. На водителей составили протоколы. Нарушителям надо в десятидневный срок вернуть "заводские настройки" своего авто или железного коня. В противном случае будет аннулирована регистрация, номера спишут в архив, а за передвижение на таких транспортных средствах могут лишить прав.

Ранее Life.ru сообщал, что в России может появиться скидка в 50% на оплату эвакуатора и штрафстоянки. Авторы инициативы напомнили, что уже десять лет в РФ есть возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%. Однако такая мера не распространяется на оплату эвакуации машины (за неправильную парковку) и её нахождение на штрафстоянке.

В ГАИ раскрыли 3 способа, как избежать несправедливого штрафа из-за ремня
В ГАИ раскрыли 3 способа, как избежать несправедливого штрафа из-за ремня
Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авто
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров