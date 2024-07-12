В России может появиться скидка в 50% на оплату эвакуатора и штрафстоянки

В России могут ввести скидку на оплату эвакуатора и штрафстоянки, с такой инициативой выступила партия "Новые люди", сообщает SHOT.

В партии напомнили, что уже 10 лет в РФ есть возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%. Однако такая мера не распространяется на оплату эвакуации машины (за неправильную парковку) и её нахождение на штрафстоянке.

Сегодня в Москве минимальный тариф составляет 6,5 тысячи рублей. При этом в столице предоставляется скидка для тех, кто оплачивает эвакуацию перед тем, как забрать автомобиль непосредственно на стоянке, однако она составляет 25%.

В партии уверены, что введение скидки в 50% позволит сэкономить гражданам деньги, а также создаст стимул водителям в максимально кратчайшие сроки оплачивать все штрафы и эвакуацию.