В России могут начать выдавать водительские права на 15 лет, но не всем Депутаты Госдумы предложили выдавать водительские права на 15 лет 5 июля, 05:30 В России могут начать выдавать водительские права на 15 лет, но не всем. Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Выдавать водительские права на 15 лет вместо стандартных 10 лет предложили в Госдуме, однако эта мера может коснуться не всех автовладельцев.

По данным SHOT, депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предлагают отметить законопослушных водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП, и выдавать им права на 15 лет. Для остальных ничего, по замыслу парламентариев, не поменяется: удостоверение придётся менять раз в 10 лет.

Добросовестные водители также выиграют от того, что им нужно будет реже проходить медосмотры и платить пошлину. Кроме того, это снизит нагрузку на госорганы, а у лихачей появится стимул водить лучше и не нарушать правила.

А ранее Life.ru писал, что в России могут появиться штрафы за отсутствие в автомобиле полиса ОСАГО. Фиксировать нарушения предлагается с помощью камер дорожного наблюдения, вычисляя нарушителей по госномерам. Проект стремится повысить защищённость автовладельцев от финансовых потерь при авариях, повлёкших за собой значительные материальные последствия. Юрист оценил правомерность таких требований.

Авторы Александра Вишнякова