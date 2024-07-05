В России могут начать выдавать водительские права на 15 лет, но не всем
Депутаты Госдумы предложили выдавать водительские права на 15 лет
В России могут начать выдавать водительские права на 15 лет, но не всем. Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Выдавать водительские права на 15 лет вместо стандартных 10 лет предложили в Госдуме, однако эта мера может коснуться не всех автовладельцев.
По данным SHOT, депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предлагают отметить законопослушных водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП, и выдавать им права на 15 лет. Для остальных ничего, по замыслу парламентариев, не поменяется: удостоверение придётся менять раз в 10 лет.
Добросовестные водители также выиграют от того, что им нужно будет реже проходить медосмотры и платить пошлину. Кроме того, это снизит нагрузку на госорганы, а у лихачей появится стимул водить лучше и не нарушать правила.
А ранее Life.ru писал, что в России могут появиться штрафы за отсутствие в автомобиле полиса ОСАГО. Фиксировать нарушения предлагается с помощью камер дорожного наблюдения, вычисляя нарушителей по госномерам. Проект стремится повысить защищённость автовладельцев от финансовых потерь при авариях, повлёкших за собой значительные материальные последствия. Юрист оценил правомерность таких требований.