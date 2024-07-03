Российских водителей могут начать штрафовать за езду без важного документа

Для российских автовладельцев могут ввести ежедневные штрафы за езду без страховки. Регистрация нарушений будет вестись по госномеру с помощью камер дорожного наблюдения. SHOT со ссылкой на источник утверждает, что такая инициатива совместно готовится Министерством внутренних дел, Центробанком и Российским союзом автостраховщиков, а рассмотреть её могут в начале августа, когда завершится весенняя сессия.

По информации телеграм-канала, была создана рабочая группа, выдвинувшая инициативу контролировать наличие полисов ОСАГО у российских водителей с помощью камер видеонаблюдения. Цель проекта — повысить защищённость автовладельцев от финансовых потерь при дорожных авариях, повлёкших значительные материальные последствия.

В предварительном варианте предполагается, что штрафы за езду без ОСАГО будут применяться не чаще раза в день. При этом ограничения на количество дней нет. Таким образом, за месяц сумма штрафов может составить около 25 тысяч рублей. Процедура уже была протестирована, под неё создана действенная система, для которой национальные страховые базы данных синхронизируют с реестрами ГАИ. Рабочая группа намерена направить документ с готовым предложением в Государственную думу уже в августе.

Сегодня Совфед РФ исключил полис ОСАГО из перечня документов, которые необходимы для того, чтобы зарегистрировать автомобиль. При этом штраф за езду без этого документа составляет 800 рублей.