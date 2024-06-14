Минфин подтвердил введение в Донбассе и Новороссии ОСАГО с 1 января 2025 года

Планов продлевать переходный период по ОСАГО нет, оно будет введено в Донбассе и Новороссии с 1 января 2025 года. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Нет, таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах продлить переходный период по ОСАГО.

Замглавы Минфина рассказал, что специально встретился с руководством всех четырех субъектов по поводу обязательных видов страхования.

"Речь ведь не только про ОСАГО, надо будет оформлять еще страхование ОПО и ОСГОП. ОПО — это опасные производственные объекты, а это даже лифты на самом деле. А ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) — это страхование на транспорте, это все маршрутки, автобусы муниципальные, все это тоже должно быть застраховано с 1 января. Переносить мы это не будем", - подчеркнул он.

По словам Моисеева, регионы уже готовы к введению этих видов обязательного страхования, и "все это будет нормально реализовано".

"ОСАГО можно спокойно купить, это граждан больше всего интересует. Во всех офисах ПСБ лежит флайер с куар-кодом: как можно купить онлайн ОСАГО. Можно купить ОСАГО напрямую у РСА (Российского союза автостраховщиков - прим. ЛИЦ) через сайт. Вы знаете, что мы отменили бумажный полис несколько лет назад, поэтому этого электронного полиса достаточно. Любой человек, у которого есть российская банковская карточка, — а это почти любой человек, который захотел ее получить, и российский паспорт, может получить ОСАГО вообще без всяких проблем", - подчеркнул он.