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25 июня, 11:31

Госдума убрала ОСАГО из списка необхо­димых документов при регистрации авто

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортных средств. Новая норма будет распространяться как на постановку автомобиля на учёт, так и на перерегистрацию из-за смены владельца.

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Автором инициативы ещё в прошлом году выступил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Также в рамках принятого закона водителям, желающим продать автомобиль, разрешат сразу снимать его с учёта в ГАИ, а не через десять суток после обращения, как это было ранее.

Ранее Life.ru сообщал, что в России появилось предложение запретить водить машину людям старше 70 лет. В МВД с таким предложением обратились "Ветераны России". Они аргументировали свою позицию тем, что с возрастом ухудшаются зрение, реакция и слух. Минздрав, к слову, данную инициативу не поддержал.

В Госдуме предложили продавать "блатные" автомобильные номера на аукционах
В Госдуме предложили продавать "блатные" автомобильные номера на аукционах
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ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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