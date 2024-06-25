Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортных средств. Новая норма будет распространяться как на постановку автомобиля на учёт, так и на перерегистрацию из-за смены владельца.

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Автором инициативы ещё в прошлом году выступил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Также в рамках принятого закона водителям, желающим продать автомобиль, разрешат сразу снимать его с учёта в ГАИ, а не через десять суток после обращения, как это было ранее.