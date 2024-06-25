Госдума убрала ОСАГО из списка необходимых документов при регистрации авто
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортных средств. Новая норма будет распространяться как на постановку автомобиля на учёт, так и на перерегистрацию из-за смены владельца.
Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Автором инициативы ещё в прошлом году выступил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Также в рамках принятого закона водителям, желающим продать автомобиль, разрешат сразу снимать его с учёта в ГАИ, а не через десять суток после обращения, как это было ранее.
Ранее Life.ru сообщал, что в России появилось предложение запретить водить машину людям старше 70 лет. В МВД с таким предложением обратились "Ветераны России". Они аргументировали свою позицию тем, что с возрастом ухудшаются зрение, реакция и слух. Минздрав, к слову, данную инициативу не поддержал.
ТАСС / Александр Рюмин