Юрист оценил правомерность требований к наличию в каждом авто полиса ОСАГО

В России хотят сделать наличие в машине страхового полиса обязательным, введя штрафы за его отсутствие. Однако такая мера может спровоцировать нарушение некоторых прав автовладельцев. Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев в беседе с Life.ru объяснил, почему Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" нуждается в доработке.

По его словам, прежде всего следует отметить, что данная инициатива имеет под собой серьёзное правовое основание. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" устанавливает обязательность наличия полиса ОСАГО для всех владельцев транспортных средств. Однако существующая система контроля не обеспечивает должного уровня соблюдения данного требования, что приводит к нарушению прав потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях и дестабилизации системы автострахования в целом, считает юрист.

Предлагаемый механизм автоматической проверки наличия действующего полиса ОСАГО через систему дорожных камер представляется логичным шагом в развитии технологий контроля за соблюдением законодательства. Интеграция баз данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков позволит создать эффективную систему мониторинга страхового покрытия транспортных средств. Однако реализация данной инициативы сопряжена с рядом правовых проблем, которые требуют тщательного рассмотрения и разрешения. Илья Русяев Юрист

Во-первых, возникает вопрос о соблюдении норм законодательства о защите персональных данных. Обмен информацией между базами данных ГИБДД и страховщиков должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных". Необходимо разработать и законодательно закрепить механизмы, обеспечивающие безопасность передачи и хранения персональных данных граждан, а также ограничить доступ к этой информации исключительно в рамках целей проверки наличия действующего полиса ОСАГО.

Во-вторых, автоматическое наложение штрафов может вступать в противоречие с принципом презумпции невиновности, утверждает Русяев. По его словам, особое внимание следует уделить вопросу о правомерности ежедневного наложения штрафов за одно и то же нарушение. С одной стороны, такой подход может рассматриваться как эффективная мера стимулирования граждан к соблюдению требований закона об ОСАГО. С другой — возникает риск нарушения принципа соразмерности наказания.

Для решения этой проблемы законодателям следует рассмотреть возможность установления предельной суммы штрафов за определённый период или введения прогрессивной шкалы штрафов, учитывающей продолжительность периода отсутствия страховки. Также целесообразно предусмотреть механизм приостановления начисления штрафов в случае, если владелец транспортного средства предпринимает активные действия по оформлению полиса ОСАГО, считает эксперт.

В заключение следует отметить, что предлагаемая инициатива, несмотря на потенциальную эффективность в повышении уровня страхового покрытия на дорогах, требует тщательной юридической проработки и учёта всех возможных правовых последствий её реализации. Законодателям предстоит найти баланс между обеспечением неотвратимости наказания за нарушение требований об ОСАГО и соблюдением фундаментальных прав граждан, а также принципов справедливости и соразмерности наказания, отметил юрист.

"Только при условии решения всех вышеуказанных правовых вопросов и создания надёжных механизмов защиты прав граждан данная инициатива может быть признана правомерной и эффективной мерой по обеспечению соблюдения законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности", — заключил наш собеседник.