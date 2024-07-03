Водителям разрешили не предоставлять ОСАГО при регистрации авто
Совфед исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации ТС
Совет Федерации России в ходе пленарного заседания поддержал закон, согласно которому водителям больше не нужно будет предоставлять ОСАГО для постановки транспортного средства на учёт.
"Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов", — приняли такое решение в ходе 571-го пленарного заседания СФ, трансляция которого велась во "ВКонтакте".
Таким образом, изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Отметим, что нововведение касается как постановки транспорта на государственный учёт, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца.
В частности, теперь будет прекращён госучёт угнанного авто по заявлению владельца, благодаря чему водителю не придётся подавать справки об отсутствующем транспорте. А при продаже машины её хозяин сможет снять свою "ласточку" с учёта уже сразу, а не спустя 10 десять дней после подачи обращения в ГИБДД.
Как уже рассказывал Life.ru, с соответствующей инициативой ещё в прошлом году выступил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. А сегодня стало известно, что российских водителей могут начать ежедневно штрафовать за езду без автостраховки. Примечательно, что регистрация нарушений будет вестись по госномеру с помощью камер дорожного наблюдения.
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