Водителям разрешили не предоставлять ОСАГО при регистрации авто

Совет Федерации России в ходе пленарного заседания поддержал закон, согласно которому водителям больше не нужно будет предоставлять ОСАГО для постановки транспортного средства на учёт.

"Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов", — приняли такое решение в ходе 571-го пленарного заседания СФ, трансляция которого велась во "ВКонтакте".

Таким образом, изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Отметим, что нововведение касается как постановки транспорта на государственный учёт, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца.

В частности, теперь будет прекращён госучёт угнанного авто по заявлению владельца, благодаря чему водителю не придётся подавать справки об отсутствующем транспорте. А при продаже машины её хозяин сможет снять свою "ласточку" с учёта уже сразу, а не спустя 10 десять дней после подачи обращения в ГИБДД.