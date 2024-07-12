В России предложили наказывать за скрученный автопробег

В России предложили ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, направив её министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

"Скрученный пробег — это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец неправильно оценивает изношенность машины, он рискует стать причиной смертельных ДТП со множеством жертв, подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих", — объяснил депутат, слова которого приводят "Известия".

Нужны превентивные меры, добавил парламентарий, чтобы мошенники понимали, что за скрученные счётчики им придётся заплатить сумму, многократно превышающую прибыль от продажи такого авто. Выступить с этим обращением Выборного побудили многочисленные жалобы от населения.