Эксперт раскрыл опасность густого масла для мотора подержанного авто

Для того чтобы машина долго и успешно служила вам верой и правдой, необходимо подобрать ей качественное масло. Лучше всего использовать жидкость с вязкостью, рекомендованной заводом-изготовителем. Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

По словам специалиста, на российском рынке присутствуют три вида моторных масел: минеральные, полусинтетические и синтетические.

"В процессе эксплуатации может показаться, что при большом пробеге автомобиля зазоры вследствие износа увеличиваются и логичнее использовать более густое масло. Кроме того, существует мнение, что густое масло должно обладать меньшей текучестью, а значит, в случае наличия течей оно не будет "уходить", — объяснил эксперт в беседе с RG.ru.

На самом деле всё не так. Использование более густого масла создаёт дополнительную нагрузку на масляный насос, а также начинает увеличиваться теплонагруженность мотора. По словам эксперта, ДВС быстрее выходит из строя в виду худшей смазки. При этом увеличенное трение сможет повысить расход топлива и начнёт негативно влиять на экологию.