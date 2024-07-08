Водителям рассказали, за что их могут штрафовать хоть каждый день
Юрист Яковлева сообщила, что водителей без страховки могут штрафовать ежедневно
Юрист Яковлева сообщила, что водителей без страховки могут штрафовать ежедневно. Обложка © Life.ru
Недавно стало известно о том, что для российских автовладельцев могут ввести ежедневные штрафы за езду без страховки. В связи с этим юрист Мария Яковлева в беседе с "Прайм" рассказала, чего стоит ожидать от этой инициативы.
Она рассказала, что штрафы за это нарушение могут начисляться каждый день, что может привести к значительным финансовым тратам. По её словам, в течение месяца так может быть начислено порядка 25 тысяч рублей.
Директор юридической группы "Яковлев и партнёры" сообщила, что этот закон может вступить в силу достаточно быстро, так как депутаты Госдумы планируют рассмотреть и утвердить этот проект уже в начале следующего месяца. В связи с этим автолюбителям рекомендуется проверять срок действия ОСАГО на предмет того, что страховка не истекла, и своевременно обновлять страховой полис.
Помимо того, эксперт посоветовала настроить уведомление от соответствующих организаций, чтобы не пропустить дату продления страховки, а также держать в своём транспортном средстве копию документа на случай спора или ошибки системы. Также Яковлева сообщила, что для обжалования штрафа надо подготовить все необходимые документы и обратиться в компетентные органы. Если имела место быть ошибка, она будет своевременно исправлена.
Ранее Life.ru писал, что в России могут появиться штрафы за отсутствие в автомобиле полиса ОСАГО. Предполагается, что регистрация нарушений будет вестись по госномеру с помощью камер дорожного наблюдения.