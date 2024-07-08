Водителям рассказали, за что их могут штрафовать хоть каждый день

Недавно стало известно о том, что для российских автовладельцев могут ввести ежедневные штрафы за езду без страховки. В связи с этим юрист Мария Яковлева в беседе с "Прайм" рассказала, чего стоит ожидать от этой инициативы.

Она рассказала, что штрафы за это нарушение могут начисляться каждый день, что может привести к значительным финансовым тратам. По её словам, в течение месяца так может быть начислено порядка 25 тысяч рублей.

Директор юридической группы "Яковлев и партнёры" сообщила, что этот закон может вступить в силу достаточно быстро, так как депутаты Госдумы планируют рассмотреть и утвердить этот проект уже в начале следующего месяца. В связи с этим автолюбителям рекомендуется проверять срок действия ОСАГО на предмет того, что страховка не истекла, и своевременно обновлять страховой полис.

Помимо того, эксперт посоветовала настроить уведомление от соответствующих организаций, чтобы не пропустить дату продления страховки, а также держать в своём транспортном средстве копию документа на случай спора или ошибки системы. Также Яковлева сообщила, что для обжалования штрафа надо подготовить все необходимые документы и обратиться в компетентные органы. Если имела место быть ошибка, она будет своевременно исправлена.