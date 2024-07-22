В ГАИ раскрыли 3 способа, как избежать несправедливого штрафа из-за ремня 22 июля, 09:16 В ГАИ рассказали, как не допустить несправделивого штрафа за ремень безопасности. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Дорожные камеры способны зафиксировать любое правонарушение на дороге, вплоть до непристёгнутого ремня. Но бывают ситуации, когда штраф оказывается несправедливым, например, в случае всё с тем же ремнём безопасности. Сотрудник ГАИ напомнил порталу Naavtotrasse, как избежать подобных ситуаций.

Во-первых, можно использовать специальные яркие накладки на ремень, чтобы он бросался в глаза. Во-вторых, автовладельцам лучше носить одежду светлых тонов, чтобы камера могла распознать, есть ли нарушение. В-третьих, не следует прятать ремень безопасности под деталями кофты или блузки. А если есть сомнения в справедливости штрафа, нужно сразу обжаловать его через портал госуслуг.

Также инспектор посоветовал не использоватк нелегальные способы избежать штрафов. Так, в ГАИ уже легко вычисляют мошенников, которые пытаются через специальные устройства прятать номера своих машин. Кроме того, давно раскрывается схема, когда владелец регистрирует авто на фирмы-однодневки, а после десятков штрафов просто переводит автопарк на другую компанию, закрывая предыдущую.

Ранее Life.ru писал, что для некоторых людей пребывание в машине сопровождается чиханием и даже насморком. Часто это связано с наличием в салоне автомобиля плесени и грязи. Поэтому важно поддерживать чистоту и периодически проветривать салон, чтобы избежать подобных неприятностей.

Авторы Татьяна Миссуми