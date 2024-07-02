Топ-5 надёжных китайских автомобилей в России: мнения эксперта и автомобилистов О том, какие китайские автомобили можно считать надёжными и наиболее приспособленными к российским дорогам и климату, рассказал Life.ru автоэксперт Вячеслав Субботин. 1 июля, 21:45 Какие китайские автомобили можно считать надёжными и наиболее приспособленными к российским дорогам и климату. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

После введения санкций против России и последовавшего за этим уходом европейских, японских и корейских автоконцернов на отечественный рынок хлынули китайские автомобили. Машины из КНР привлекают россиян не только демократичными ценами, но и стильным дизайном и наличием современных технологий. По состоянию на конец 2023 года доля китайских автомобилей среди новых машин на российском рынке составила 61%. Об этом сообщил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. За год этот показатель вырос почти вдвое, в декабре 2022 года доля машин из КНР составляла 37%.

Но у многих россиян, желающих купить китайскую машину, в первую очередь возникает вопрос об их надёжности. Слишком уж нехорошая репутация тянулась раньше за автомобилями из Поднебесной. Автолюбители опасаются того, что через несколько лет их новый автомобиль потребует существенных вложений. Однако китайские производители за последние годы совершили технологический прорыв, предварительно скупив по всему миру лучших инженеров, дизайнеров и других специалистов. Крупные китайские корпорации покупают на корню известные западные автокомпании, получив таким образом их многолетние наработки, которые они сейчас используют для производства собственных машин. Так произошло со шведской компанией Volvo, с британскими производителями спорткаров Lotus, MG.

Какие китайские машины можно рассмотреть к покупке

Geely Monjaro

Паркетник Geely Monjaro. Фото © geely.com

Этот автомобиль считается одним из хитов российского рынка. В прошлом году было продано более 20 тыс. автомобилей. Он разработан шведскими и китайскими инженерами в компании Zhejiang Geely Holding Group, которая является владельцем шведской марки Volvo. Владельцы Geely Monjaro считают, что подвеска могла бы быть немного помягче. Из очевидных минусов дорогой машины: тонкий металл кузова, "слабые" хром, лак и краска (машина легко царапается), простенький пластик обвески, хлипкие бамперы, отсутствие "шумки" в арках колёс, глюки электроники и большой радиус разворота.

Tank 300

Tank 300 — настоящий рамный полноприводный вездеход нового бренда от концерна Great Wall. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Tank 300 — рамный полноприводный вездеход нового бренда от концерна Great Wall. Основными его преимуществами служат цена, технологичность, оснащённость, безопасность, вместительность, комфортность вождения. Машина хорошо подойдёт для езды по российскому бездорожью.

Tank 500

Старшая модель Tank 500 считается прямым конкурентом популярного в России джипа Toyota Land Cruiser. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Эта модель от Great Wall в целом обладает всеми теми же преимуществами, что и Tank 300. В первую очередь — рамная конструкция и полный привод. Но в сравнении с 300-й моделью Tank 500 обладает более внушительными размерами, более мощным двигателем. По мнению китайцев, эта модель должна заменить на российском рынке популярные японские джипы Toyota Land Cruiser и Infiniti. Tank 500 уже заметили 9 Мая в президентском кортеже. При большем весе Tank 500 имеет более быстрый разгон (до 100 км/ч всего за 7,9 секунды). Но при этом 500-й меньше расходует топлива.

Практически нет негатива по поводу автомобиля Tank. Водители отмечают некоторую валкость в поворотах модели Tank и небольшой объём багажника. Жалуются на регулировку кондиционера через приложение в смартфоне, считают, что это небезопасно во время движения. Отмечают внедорожные качества рамника. В Якутске отмечают, что Tank 500 долго держит тепло даже после выключения двигателя. Во Владивостоке жалуются на "пинки" коробки-автомат Tank 500, на тот факт, что штатный фильтр в салоне плохо выполняет свои функции, и что свет "занижен" — его надо настраивать.

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro. Фото © Chery.ru

Этот среднеразмерный внедорожник от компании Chery также достаточно приспособлен к езде по российским автодорогам и особенностям нашего климата. Машина обладает достаточно стильным дизайном, имеет хороший функционал, вместительный и комфортный салон.

Тем временем на популярном в России сайте Drom.ru уже появились первые, правда, пока ещё робкие отзывы владельцев китайских автомобилей, купленных уже после 2022 года. Например, владельцы указывают, что Chery Tiggo 7 Pro не следует относить к внедорожникам: они таковыми не являются. Глянцевые детали отделки салона не выглядят долговечными. После долгого простоя могут быть проблемы с аккумуляторами. На китайской версии автомобиля 2022 года отсутствует подогрев сидений. А кроме того, владельцы со временем отмечают снижение производительности кондиционера и проблемы со светом. При повороте направо на неосвещённых серпантинах возникает слепая зона.

Автомобили MG

Лифтбек MG7 явно выделяется в общем потоке, выглядит современно. Фото © Mgmotor.com

Автомобили данной марки выпускаются китайским концерном SAIC. Этот легендарный британский бренд спорткаров, основанный ровно сто лет назад, теперь принадлежит китайцам. При производстве автомобилей MG активно используются технологии британской компании.

Насколько надёжны автомобили из Китая

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что делать однозначные выводы о надёжности китайских автомобилей преждевременно.

— Для того чтобы делать какие-то окончательные выводы о надёжности автомобиля, необходимо, чтобы он проездил по дорогам 100–150 тысяч км. И тогда мы сможем увидеть, как автомобиль ведёт себя в долгом цикле. Но китайцы нас атакуют только последние два года. В большинстве случаев это 70–75 тысяч пробега, — считает автоэксперт.

По его словам, после пробега в сто тысяч многие владельцы машин из КНР могут столкнуться с крупными поломками.

— Что-то мне подсказывает, что на длинном цикле мы увидим повышенный износ ряда агрегатов: подвеска, амортизаторы, шаровые опоры, — добавил он.