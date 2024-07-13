Чихаете в автомобиле? Врач назвал причину — и это не всегда аллергия

Для некоторых людей пребывание в машине сопровождается чиханием и даже насморком. Часто это связано с наличием в салоне автомобиля плесени и накоплением грязи. Об этом рассказала педиатр Светлана Селиванова в беседе с "Газетой.ru".

По мнению специалиста, чихание в автомобиле не всегда вызвано аллергией. Это может быть естественной реакцией на различные раздражители, такие как пыль или грязь, которые оседают в салоне. Поэтому важно поддерживать чистоту и периодически проветривать салон, чтобы избежать подобных неприятностей.

Второй причиной, указанной врачом, является аллергия, вызванная пыльцой или плесенью, которые могут накапливаться в автомобильном кондиционере или в мягкой обивке салона. Это может приводить к зуду в носу, насморку и даже кашлю у некоторых людей, особенно в периоды повышенной концентрации аллергенов в воздухе.

Для тех, кто страдает аллергией, специалист рекомендует регулярно проводить влажную уборку салона, обращаться в химчистку не реже одного раза в два месяца и следить за состоянием фильтров в автомобиле. Кроме того, важно избегать поездок с открытыми окнами, чтобы минимизировать контакт с аллергенами в воздухе.