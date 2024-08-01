Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 15:39

Песков рассказал, кто из уехавших за рубеж должен там и остаться

Песков посоветовал уехавшим из России врагам обратно не возвращаться

Враги России, которые уехали из страны, должны оставаться за рубежом. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

"Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения" — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Продолжает зарабатывать в РФ: сборник стихов актёра Назарова призвали изъять из продажи
Продолжает зарабатывать в РФ: сборник стихов актёра Назарова призвали изъять из продажи

А ранее Дмитрий Песков напомнил, что большинство уехавших из РФ после революции 1917 года представителей интеллигенции впоследствии вернулись. По его словам, те, кто покинул Родину, так и "сгинули" за рубежом.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров