Песков рассказал, кто из уехавших за рубеж должен там и остаться
Песков посоветовал уехавшим из России врагам обратно не возвращаться
Враги России, которые уехали из страны, должны оставаться за рубежом. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда".
"Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения" — подчеркнул официальный представитель Кремля.
А ранее Дмитрий Песков напомнил, что большинство уехавших из РФ после революции 1917 года представителей интеллигенции впоследствии вернулись. По его словам, те, кто покинул Родину, так и "сгинули" за рубежом.
Life.ru