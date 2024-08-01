Песков рассказал, кто из уехавших за рубеж должен там и остаться

Враги России, которые уехали из страны, должны оставаться за рубежом. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

"Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения" — подчеркнул официальный представитель Кремля.