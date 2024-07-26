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26 июля, 11:23

Песков напомнил о возвращении на Родину уехавшей после 1917 года интеллигенции

Большинство уехавших из России после революции 1917 года представителей интеллигенции впоследствии вернулись. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отъезд из страны некоторых деятелей культуры.

Песков напомнил о возвращении на Родину уехавшей после 1917 года интеллигенции. Видео © Telegram / Мастерская новых медиа

"Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько учёных уехало? Очень много. Бедствовали за границей <...> Большинство из них удалось уговорить вернуться. И они принесли Родине много пользы", — сказал представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

А вот те, кто были настоящими врагами страны, так и сгинули за границей, указал Песков. По мнению пресс-секретаря главы государства, сейчас бессмысленно пытаться донести точку зрения РФ до Запада, так как там превалирует атмосфера ненависти к России. Однако спустя время ситуация измениться, уверен Песков.

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Ранее Песков отметил очень высокий уровень патриотизма российского общества. От региона к региону качество этой работы разное, но уровень консолидации в целом по стране достойный.

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Life.ru

Никита Никонов
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