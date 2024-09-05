Захарова назвала трагифарсом поставки Киеву истребителей F-16 и западного оружия
Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma
Решение о передаче странами Запада оружия и истребителей F-16 на Украину является настоящим трагифарсом, уносящим жизни людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что поставки вооружения Киеву разрушают всё и уносят жизни людей.
Ранее стало известно, что ВСУ уже потеряли первый из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот, подполковник Алексей Месь. Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что причиной потери воздушного судна стал огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В США назвали потерю F-16 критической для Киева. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Штатах о красных линиях, если они передадут Украине ракеты для указанных истребителей.