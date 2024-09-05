Захарова назвала трагифарсом поставки Киеву истребителей F-16 и западного оружия

Решение о передаче странами Запада оружия и истребителей F-16 на Украину является настоящим трагифарсом, уносящим жизни людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», — подчеркнула дипломат.