Стало известно, что Украина потеряла лучших пилотов ещё до поставок истребителей F-16

Украина потеряла своих лучших лётчиков-асов ещё до того, как ВСУ поставили истребители F-16. Об этом пишет 3 сентября The Wall Street Journal.

В материале говорится, что гибель лучших пилотов и потеря критического самолёта на прошлой неделе повышают ставки в желании Киеве заполучить больше западного оружия. А вот зарубежные партнёры, подчёркивают авторы американской газеты, не слишком расторопны.