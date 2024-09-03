Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 10:12

Стало известно, что Украина потеряла лучших пилотов ещё до поставок истребителей F-16

The Wall Street Journal: Лучшие лётчики-асы ВСУ погибли ещё до поставок F-16

Украина потеряла своих лучших лётчиков-асов ещё до того, как ВСУ поставили истребители F-16. Об этом пишет 3 сентября The Wall Street Journal.

В материале говорится, что гибель лучших пилотов и потеря критического самолёта на прошлой неделе повышают ставки в желании Киеве заполучить больше западного оружия. А вот зарубежные партнёры, подчёркивают авторы американской газеты, не слишком расторопны.

«К тому моменту, когда страна всё-таки получила самолёты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как лётчик с позывным Джус, погибли», — сказано в материале.

Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16
Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16

Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В Соединённых Штатах назвали потерю F-16 критической потерей для Киева.

Обложка ©

flickr.com/ marksontok

Алексей Берковиц
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров