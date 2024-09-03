Стало известно, что Украина потеряла лучших пилотов ещё до поставок истребителей F-16
The Wall Street Journal: Лучшие лётчики-асы ВСУ погибли ещё до поставок F-16
Украина потеряла своих лучших лётчиков-асов ещё до того, как ВСУ поставили истребители F-16. Об этом пишет 3 сентября The Wall Street Journal.
В материале говорится, что гибель лучших пилотов и потеря критического самолёта на прошлой неделе повышают ставки в желании Киеве заполучить больше западного оружия. А вот зарубежные партнёры, подчёркивают авторы американской газеты, не слишком расторопны.
«К тому моменту, когда страна всё-таки получила самолёты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как лётчик с позывным Джус, погибли», — сказано в материале.
Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В Соединённых Штатах назвали потерю F-16 критической потерей для Киева.