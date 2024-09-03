Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16

У России и Монголии наметился широкий спектр военно-технического сотрудничества, в том числе по линии поставок вооружений и военной техники, её ремонта, обслуживания и модернизации. Об этом в интервью Life.ru рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, много делается по военной линии и для подготовки кадров. В этом году, по словам Фомина, мы уже обучили свыше 340 человек.

Замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин рассказал о подготовке российских лётчиков. Видео © Life.ru

«В Кызыле мы обучаем их детишек, с 5 по 11 класс, в Президентском Кадетском Училище», — рассказал замминистра обороны.

Высокий запрос со стороны Монголии фиксируют и на обучение в Суворовской военном училище, которое в прошлом году открыли в Иркутске. Там готовят будущих лётчиков. На вопрос корреспондента Life.ru, смогут ли выпускники при необходимости управлять перехваченными вражескими истребителями F-16, Фомин ответил с улыбкой.

«Мы будем их учить на своей авиации. На самой лучшей в мире авиации, в том числе и боевой, и транспортной. Чтобы сбивать врага, и лучше, и больше», — добавил собеседник Life.ru.