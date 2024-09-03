Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16
Замминистра обороны РФ Александр Фомин: У нас лучшая в мире авиация
У России и Монголии наметился широкий спектр военно-технического сотрудничества, в том числе по линии поставок вооружений и военной техники, её ремонта, обслуживания и модернизации. Об этом в интервью Life.ru рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
По его словам, много делается по военной линии и для подготовки кадров. В этом году, по словам Фомина, мы уже обучили свыше 340 человек.
Замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин рассказал о подготовке российских лётчиков. Видео © Life.ru
«В Кызыле мы обучаем их детишек, с 5 по 11 класс, в Президентском Кадетском Училище», — рассказал замминистра обороны.
Высокий запрос со стороны Монголии фиксируют и на обучение в Суворовской военном училище, которое в прошлом году открыли в Иркутске. Там готовят будущих лётчиков. На вопрос корреспондента Life.ru, смогут ли выпускники при необходимости управлять перехваченными вражескими истребителями F-16, Фомин ответил с улыбкой.
«Мы будем их учить на своей авиации. На самой лучшей в мире авиации, в том числе и боевой, и транспортной. Чтобы сбивать врага, и лучше, и больше», — добавил собеседник Life.ru.
Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В Соединённых Штатах назвали потерю F-16 критической потерей для Киева.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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