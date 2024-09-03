Посол указал на провал США в обучении украинских пилотов управлению F-16

Инструкторам в США так и не удалось обучить украинских лётчиков управлять истребителями F-16, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ. Представляю, как бы здесь заголосили, если бы появились данные о том, что злополучный самолёт был сбит нашими воинами», — отметил посол.