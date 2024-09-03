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3 сентября, 04:06

Посол указал на провал США в обучении украинских пилотов управлению F-16

Антонов: Инструкторам США так и не удалось научить пилотов ВСУ управлять F-16

Инструкторам в США так и не удалось обучить украинских лётчиков управлять истребителями F-16, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ. Представляю, как бы здесь заголосили, если бы появились данные о том, что злополучный самолёт был сбит нашими воинами», — отметил посол.

Дипломат назвал смешным, что ликвидация F-16 в украинском небе производится из американской системы Patriot.

В США засомневались, что Киев не лукавит о причинах потери F-16
В США засомневались, что Киев не лукавит о причинах потери F-16

Напомним, потеря первого истребителя F-16 дорого обошлась для командующего ВВС Украины Николая Олещука*, которого после этого сняли с должности. Также на это повлияла публичная перепалка военачальника с депутатом Марьяной Безуглой.

Обложка ©

Unsplash / Ryuno

Артур Лапсаков
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