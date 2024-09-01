В США засомневались, что Киев не лукавит о причинах потери F-16

В США разгорелись сомнения по поводу официальной версии Киева о причинах крушения истребителя F-16. По данным газеты New York Times, два высокопоставленных американских военных не верят, что разрушение самолёта связано с дружественным огнём со стороны ВСУ.

На каких основаниях сделаны их заявления, пока неизвестно. Также военные не уточняют альтернативные версии происшествия. Тем временем, как сообщил источник из числа американских и украинских следователей, они продолжают рассматривать различные причины утраты F-16.

Кроме того, действующий пилот ВСУ, пожелавший остаться анонимным, отметил в разговоре с изданием проблемы в украинских ВВС, в том числе устаревшую структуру и укоренившуюся бюрократию.