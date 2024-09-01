В США засомневались, что Киев не лукавит о причинах потери F-16
NYT: Военные в США не верят версии Украины о крушении F-16
В США разгорелись сомнения по поводу официальной версии Киева о причинах крушения истребителя F-16. По данным газеты New York Times, два высокопоставленных американских военных не верят, что разрушение самолёта связано с дружественным огнём со стороны ВСУ.
На каких основаниях сделаны их заявления, пока неизвестно. Также военные не уточняют альтернативные версии происшествия. Тем временем, как сообщил источник из числа американских и украинских следователей, они продолжают рассматривать различные причины утраты F-16.
Кроме того, действующий пилот ВСУ, пожелавший остаться анонимным, отметил в разговоре с изданием проблемы в украинских ВВС, в том числе устаревшую структуру и укоренившуюся бюрократию.
Ранее военный эксперт Драго Боснич в материале для InfoBRICS отметил, что потеря пилота F-16 стала серьёзным ударом для Украины, поскольку подготовка лётчиков-истребителей требует много времени, особенно учитывая технологические и доктринальные различия между украинскими и натовскими пилотами. Он подчеркнул, что за этот год Украина понесла значительные потери среди опытных пилотов из-за «самоубийственных вылетов», и предложил, что единственный выход для украинских лётчиков — искать убежище в России, где их навыки и опыт могут быть востребованы.
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