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1 сентября, 04:30

В США засомневались, что Киев не лукавит о причинах потери F-16

NYT: Военные в США не верят версии Украины о крушении F-16

В США разгорелись сомнения по поводу официальной версии Киева о причинах крушения истребителя F-16. По данным газеты New York Times, два высокопоставленных американских военных не верят, что разрушение самолёта связано с дружественным огнём со стороны ВСУ.

На каких основаниях сделаны их заявления, пока неизвестно. Также военные не уточняют альтернативные версии происшествия. Тем временем, как сообщил источник из числа американских и украинских следователей, они продолжают рассматривать различные причины утраты F-16.

Кроме того, действующий пилот ВСУ, пожелавший остаться анонимным, отметил в разговоре с изданием проблемы в украинских ВВС, в том числе устаревшую структуру и укоренившуюся бюрократию.

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В Киеве отрицают, что командующего ВВС ВСУ Олещука* уволили из-за крушения F-16

Ранее военный эксперт Драго Боснич в материале для InfoBRICS отметил, что потеря пилота F-16 стала серьёзным ударом для Украины, поскольку подготовка лётчиков-истребителей требует много времени, особенно учитывая технологические и доктринальные различия между украинскими и натовскими пилотами. Он подчеркнул, что за этот год Украина понесла значительные потери среди опытных пилотов из-за «самоубийственных вылетов», и предложил, что единственный выход для украинских лётчиков — искать убежище в России, где их навыки и опыт могут быть востребованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Кирилл Сосновских
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