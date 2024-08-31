Самоубийственные вылеты: Украинским пилотам посоветовали бежать в Россию после потери F-16

На Западе считают, что гибель пилота F-16 сильно ударила по Украине. Об этом написал военный эксперт Драго Боснич в материале для InfoBRICS.

«Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьёзным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить лётчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), как это происходит между украинскими и натовскими пилотами, а также их советскими и западными истребителями», — говорится в материале.