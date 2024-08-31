Самоубийственные вылеты: Украинским пилотам посоветовали бежать в Россию после потери F-16
InfoBRICS: Гибель пилота F-16 оказалась для Украины серьёзной потерей
На Западе считают, что гибель пилота F-16 сильно ударила по Украине. Об этом написал военный эксперт Драго Боснич в материале для InfoBRICS.
«Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьёзным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить лётчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), как это происходит между украинскими и натовскими пилотами, а также их советскими и западными истребителями», — говорится в материале.
Обозреватель также напомнил, что за этот год Украина потеряла значительное количество опытных пилотов в «самоубийственных вылетах». По его мнению, единственный выход для украинских лётчиков — бежать в Россию, где их навыки и опыт будут действительно полезны.
Напомним, по информации LIfe.ru, 28 августа ВСУ потеряли первый из поставленных Западом истребителей F-16. Также погиб пилот, обучавшийся управлению этими самолётами, подполковник Алексей Месь. Командование украинской армии подтвердило потерю воздушного судна. О дружественном огне как причине крушения заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, именно ЗРК Patriot сбил самолёт. Теперь её могут наказать. Тем временем Владимир Зеленский уволил командующего украинскими ВВС.
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