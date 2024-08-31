Погибший украинский пилот Месь агитировал за передачу Киеву истребителей F-16
Алексей Месь. Обложка © Х / Wingmen for Ukraine
Украинский пилот истребителя F-16 Алексей Месь, погибший при ракетном ударе ВС РФ, агитировал за передачу этих самолётов ВСУ и в целом был «активным сторонником расширешния военных возможностей» Киева. Такое заявление сделали в неправительственной организации Wingmen for Ukraine.
«Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины», — сказано в заявлении компании.
Напомним, по информации LIfe.ru, 28 августа ВСУ потеряли первый из поставленных Западом истребителей F-16. Также погиб пилот, обучавшийся управлению этими самолётами, подполковник Алексей Месь. Командование украинской армии подтвердило потерю воздушного судна. О дружественном огне как причине крушения заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, именно ЗРК Patriot сбил самолёт. Теперь её могут осудить за смелые высказывания.