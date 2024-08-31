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Регион
31 августа, 07:00

Погибший украинский пилот Месь агитировал за передачу Киеву истребителей F-16

Алексей Месь. Обложка © Х / Wingmen for Ukraine

Алексей Месь. Обложка © Х / Wingmen for Ukraine

Украинский пилот истребителя F-16 Алексей Месь, погибший при ракетном ударе ВС РФ, агитировал за передачу этих самолётов ВСУ и в целом был «активным сторонником расширешния военных возможностей» Киева. Такое заявление сделали в неправительственной организации Wingmen for Ukraine.

«Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины», — сказано в заявлении компании.

В США подтвердили неудобную для Киева версию о том, что первый F-16 сбил ЗРК Patriot
В США подтвердили неудобную для Киева версию о том, что первый F-16 сбил ЗРК Patriot

Напомним, по информации LIfe.ru, 28 августа ВСУ потеряли первый из поставленных Западом истребителей F-16. Также погиб пилот, обучавшийся управлению этими самолётами, подполковник Алексей Месь. Командование украинской армии подтвердило потерю воздушного судна. О дружественном огне как причине крушения заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, именно ЗРК Patriot сбил самолёт. Теперь её могут осудить за смелые высказывания.

Николай Рюмин
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