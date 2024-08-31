В США подтвердили неудобную для Киева версию о том, что первый F-16 сбил ЗРК Patriot

Истребитель F-16 американского производства, переданный Киеву в качестве помощи, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot ВСУ. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника.

По его мнению, об этом говорят некоторые признаки. Также источник не исключает версии о поломке и ошибке пилота.