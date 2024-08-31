В США подтвердили неудобную для Киева версию о том, что первый F-16 сбил ЗРК Patriot
NYT: Первый F-16 ВСУ мог быть сбит украинским ЗРК Patriot
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Истребитель F-16 американского производства, переданный Киеву в качестве помощи, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot ВСУ. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника.
По его мнению, об этом говорят некоторые признаки. Также источник не исключает версии о поломке и ошибке пилота.
Напомним, по данным LIfe.ru, 28 августа ВСУ потеряли первый из поставленных Западом истребителей F-16. Также скончался пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Генштаб украинской армии подтвердил потерю воздушного судна. О дружественном огне как причине крушения заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, именно ЗРК Patriot сбил самолёт. Теперь её могут наказать.