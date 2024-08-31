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Регион
31 августа, 05:55

В США подтвердили неудобную для Киева версию о том, что первый F-16 сбил ЗРК Patriot

NYT: Первый F-16 ВСУ мог быть сбит украинским ЗРК Patriot

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Истребитель F-16 американского производства, переданный Киеву в качестве помощи, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot ВСУ. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника.

По его мнению, об этом говорят некоторые признаки. Также источник не исключает версии о поломке и ошибке пилота.

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Напомним, по данным LIfe.ru, 28 августа ВСУ потеряли первый из поставленных Западом истребителей F-16. Также скончался пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Генштаб украинской армии подтвердил потерю воздушного судна. О дружественном огне как причине крушения заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, именно ЗРК Patriot сбил самолёт. Теперь её могут наказать.

Николай Рюмин
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