«Не надо шутить»: Лавров дал совет США о красных линиях России
Лавров: США знают, где проходят красные линии России, шутить с ними не стоит
США не стоит шутить с красными линиями России. Такое предупреждение сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные поставки Украине американских ракет для истребителей F-16.
Сергей Лавров призвал США не шутить с красными линиями РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — указал Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Пока в США решают вопрос о возможной передаче ракет для F-16, ВСУ уже потеряли первый из поставленных Западом самолётов. Также погиб пилот, подполковник Алексей Месь. При этом лучших пилотов ВСУ потеряли ещё до поставок истребителей. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной потери воздушного судна стал огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В США назвали потерю F-16 критической потерей для Киева.
Life.ru