США думают поставить ВСУ ракеты большой дальности JASSM, но придётся ждать
В Вашингтоне вот-вот согласятся передать Киеву крылатые ракеты большой дальности, однако Украине придётся набраться терпения, поскольку Штатам нужно ещё несколько месяцев, чтобы разобраться с сопутствующими техническими вопросами. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишет агентство Reuters.
По его информации, США близки к тому, чтобы отправить Киеву ракеты класса «воздух — земля» JASSM, о включении которых в очередной военный пакет помощи будет объявлено осенью. На это указали три источника, хотя финального решения ещё нет. Один из американских чиновников рассказал, что велись поиски способов запуска этих снарядов «с истребителей незападных стран».
Дальность таких ракет составляет около 370 километров, что позволит армии Зеленского наносить удары по российской территории, о которых он так мечтает. Ранее он вновь попросил союзников разрешить ВСУ бомбить РФ их оружием на любой дистанции. Кроме того, украинский политик на следующей неделе полетит в США, чтобы в последний раз попросить уходящего на покой Байдена позволить бить дальнобойным оружием по России.
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