США думают поставить ВСУ ракеты большой дальности JASSM, но придётся ждать

В Вашингтоне вот-вот согласятся передать Киеву крылатые ракеты большой дальности, однако Украине придётся набраться терпения, поскольку Штатам нужно ещё несколько месяцев, чтобы разобраться с сопутствующими техническими вопросами. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишет агентство Reuters.

По его информации, США близки к тому, чтобы отправить Киеву ракеты класса «воздух — земля» JASSM, о включении которых в очередной военный пакет помощи будет объявлено осенью. На это указали три источника, хотя финального решения ещё нет. Один из американских чиновников рассказал, что велись поиски способов запуска этих снарядов «с истребителей незападных стран».