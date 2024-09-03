«Последняя надежда»: Стала известна главная цель поездки Зеленского к Байдену

Поездка в США на следующей неделе станет для Владимира Зеленского последним шансом продавить свою позицию и добиться от американского президента Джо Байдена разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ. Об этом пишет британский журнал Economist.

«Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — Прим. Life.ru) во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказано в тексте.