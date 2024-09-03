«Последняя надежда»: Стала известна главная цель поездки Зеленского к Байдену
Economist: Зеленский в последний раз попробует уговорить Байдена на удары по РФ
Зеленский странно смотрит на Байдена. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh
Поездка в США на следующей неделе станет для Владимира Зеленского последним шансом продавить свою позицию и добиться от американского президента Джо Байдена разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ. Об этом пишет британский журнал Economist.
«Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — Прим. Life.ru) во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказано в тексте.
Авторы материала добавили, что киевские власти всё больше раздражает то, что Вашингтон не позволяет Украине бить по российской территории чем угодно.
Самой заветной мечтой Зеленского сейчас является даже не победа над Россией, а разрешение на удары дальнобойными ракетами по её территории. Ранее он в очередной раз попросил у всех своих ближайших союзников позволить Киеву атаковать РФ всем, чем можно. В этом его безукоризненно поддерживает Жозеп Боррель, который также жаждет увидеть, как западные ракеты полетят в сторону российской границы.