Зеленский молит Запад разрешить бить по России дальнобойным оружием

Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой разрешить ВСУ наносить удары по территории России зарубежным дальнобойным оружием. С таким призывом он выступил в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский, обращаясь к США, Великобритании, Германии и Франции.