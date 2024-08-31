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31 августа, 19:18

Зеленский молит Запад разрешить бить по России дальнобойным оружием

Зеленский призвал США, ФРГ и Британию разрешить бить по России западным оружием

Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой разрешить ВСУ наносить удары по территории России зарубежным дальнобойным оружием. С таким призывом он выступил в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский, обращаясь к США, Великобритании, Германии и Франции.

Зеленский добавил, что нельзя «откладывать жизненно важные решения».

Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ
Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ

Ранее стало известно о планах командования ВСУ склонить Вашингтон к легализации ударов по некоторым целям на российской территории. Этот сценарий грозит серьёзной эскалацией конфликта, которая беспокоит многие страны. Впрочем, ВСУ уже наносят удары оружием некоторых западных стран по мирным жителям России. Накануне в Белгородской области пять человек погибли и более 40 пострадали при обстреле из чешских РСЗО Vampire.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Никита Никонов
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