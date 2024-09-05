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5 сентября, 08:03

Захарова: США стерилизуют информпространство нападками на российские СМИ

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Кирилл Казачков

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Кирилл Казачков

Западные спецслужбы курируют нападки на российские СМИ с целью стерилизации мирового информационного пространства. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя последние санкции против отечественных изданий.

«Эта и другие нападки, предпринятые США с привлечением крупнейших мейнстримных изданий на российские СМИ, являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по стерилизации национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия», — сказала дипломат.

Она уверена, что такая политика Вашингтона сигнализирует о деградации и перевоплощении страны в неолиберальную тоталитарную диктатуру. Помимо того, Захарова уверена, что информация российских СМИ, попавших под западные санкции, о положении дел в мире остаётся востребованной.

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Напомним, Минфин США объявил о расширении санкционного списка. Под ограничения попали медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА «Новости», RT и Sputnik. По сообщениям американского ведомства, эти санкции дополняют меры, принятые Минюстом и государственным департаментом, которые уже действовали против медиагруппы и её дочерних компаний, включая «ТВ-Новости» и Ruptly.

Николай Рюмин
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