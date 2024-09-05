Захарова: США стерилизуют информпространство нападками на российские СМИ

Западные спецслужбы курируют нападки на российские СМИ с целью стерилизации мирового информационного пространства. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя последние санкции против отечественных изданий.

«Эта и другие нападки, предпринятые США с привлечением крупнейших мейнстримных изданий на российские СМИ, являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по стерилизации национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия», — сказала дипломат.

Она уверена, что такая политика Вашингтона сигнализирует о деградации и перевоплощении страны в неолиберальную тоталитарную диктатуру. Помимо того, Захарова уверена, что информация российских СМИ, попавших под западные санкции, о положении дел в мире остаётся востребованной.