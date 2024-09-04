Минфин США ввёл новые санкции против российских СМИ
Минфин США ввёл санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости» и RT
Минфин Соединённых Штатов ввёл санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Это следует из заявления американского ведомства.
«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы «Россия сегодня» и пяти её дочерних компаний — РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik», — говорится в сообщении.
СМИ внесены в перечень иностранных миссий, уточнили в Минфине США. Там добавили, что за информацию о вмешательстве в американские выборы объявлено вознаграждение в размере десяти миллионов долларов. Также в Вашингтоне заявили, что против сотрудников российских СМИ будут введены визовые ограничения.
Ранее Европейский союз утвердил 14-й пакет санкций 24 июня. Под ограничения попали в том числе звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Полина Гагарина, Иван Охлобыстин и Shaman. При этом ЕС распространил введённые против РФ санкции и на Белоруссию.
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