Минфин США ввёл новые санкции против российских СМИ

«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы «Россия сегодня» и пяти её дочерних компаний — РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik», — говорится в сообщении.

СМИ внесены в перечень иностранных миссий, уточнили в Минфине США. Там добавили, что за информацию о вмешательстве в американские выборы объявлено вознаграждение в размере десяти миллионов долларов. Также в Вашингтоне заявили, что против сотрудников российских СМИ будут введены визовые ограничения.