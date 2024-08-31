«Тяжелое решение»: Президент Черногории раскрыл истинные причины введения санкций против России

Черногория ввела санкции против России ради согласования своей политики с Евросоюзом (ЕС) и членства в этом «клубе». Об этом на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге заявил президент республики Яков Милатович. Он подчеркнул, что решение было принято несмотря на то, что 30% доходов в туризме приносили россияне.

«Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжёлым решением ввести антироссийские санкции и следовать решениям Европейского совета. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», — сказал Милатович.

Черногория не входит в ЕС, однако в конце февраля 2022 года страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, включая индивидуальные и экономические ограничения. Власти пообещали проводить свою политику в отношении конфликта на Украине на 100% в соответствии с линией ЕС. В частности, летом 2022 года Черногория в рамках санкций начала замораживать недвижимость российских граждан.