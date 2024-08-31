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31 августа, 17:25

«Тяжелое решение»: Президент Черногории раскрыл истинные причины введения санкций против России

Президент Черногории признался, что страна ввела санкции против РФ ради ЕС

Черногория ввела санкции против России ради согласования своей политики с Евросоюзом (ЕС) и членства в этом «клубе». Об этом на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге заявил президент республики Яков Милатович. Он подчеркнул, что решение было принято несмотря на то, что 30% доходов в туризме приносили россияне.

«Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжёлым решением ввести антироссийские санкции и следовать решениям Европейского совета. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», — сказал Милатович.

Черногория не входит в ЕС, однако в конце февраля 2022 года страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, включая индивидуальные и экономические ограничения. Власти пообещали проводить свою политику в отношении конфликта на Украине на 100% в соответствии с линией ЕС. В частности, летом 2022 года Черногория в рамках санкций начала замораживать недвижимость российских граждан.

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Ранее в ходе пражского форума также выступил лидер Сербии Александр Вучич. Он заявил, что последний раз разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным два с половиной года назад. При этом Вучич отметил, что Белград не скрывает своих «традиционных связей» с Москвой и не стыдится их.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Наталья Демьянова
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