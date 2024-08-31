Вучич рассказал, что более двух лет не общался с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным два с половиной года назад. Об этом он рассказал на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался конфликт на Украине», — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что в отличие от него многие европейские политики продолжали разговаривать с Путиным и встречаться с ним на различных международных площадках. Также он подчеркнул, что Белград не скрывает своих «традиционных связей» с Москвой и не стыдится их.