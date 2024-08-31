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31 августа, 12:12

Вучич рассказал, что более двух лет не общался с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным два с половиной года назад. Об этом он рассказал на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался конфликт на Украине», — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что в отличие от него многие европейские политики продолжали разговаривать с Путиным и встречаться с ним на различных международных площадках. Также он подчеркнул, что Белград не скрывает своих «традиционных связей» с Москвой и не стыдится их.

Ранее Вучич объяснил, почему так долго не разговаривал с Путиным. По его словам, российский лидер беспокоится из-за политического положения Сербии, поэтому, понимая нынешнюю международную обстановку, не хочет ставить сербского коллегу под удар даже самим фактом такого диалога.

Вучич: Россия предупредила Сербию о готовящемся Западом госперевороте
Вучич: Россия предупредила Сербию о готовящемся Западом госперевороте
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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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