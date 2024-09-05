В ответ на новые санкции США против российских медиа посол России в Америке Анатолий Антонов выразил резкое осуждение действий Вашингтона. По его словам, американская администрация использует новые меры, чтобы скрыть собственные неудачи и создать иллюзию угрозы со стороны России.

Посол подчеркнул, что демократическая администрация пытается переложить ответственность за свои промахи на Россию, применяя санкции против российских СМИ. В своём заявлении он отметил, что цель этих мер — создать атмосферу русофобии и списать собственные провалы на внешний фактор.

Посол также указал на то, что нынешние действия США являются продолжением политики, направленной против России. Он считает, что эта русофобская линия вряд ли изменится в ближайшем будущем.

«Ощущение таково, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию. Для оправдания своих действий в ход идёт ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике», — добавил он.

Антонов также отметил, что такие меры представляют собой усиление агрессивной «охоты на ведьм». В качестве примеров он привёл недавние рейды ФБР по адресам американских политологов и обыски в квартирах россиян, работающих в США.

«Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем. Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введённых административных ограничений на работу наших журналистов в Америке», — заключил посол.