Антонов уличил США в попытках переложить на Россию вину за промахи на выборах
Антонов: США пытаются прикрыть свои неудачи, вводя санкции против российских СМИ
Посол России в Америке Анатолий Антонов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
В ответ на новые санкции США против российских медиа посол России в Америке Анатолий Антонов выразил резкое осуждение действий Вашингтона. По его словам, американская администрация использует новые меры, чтобы скрыть собственные неудачи и создать иллюзию угрозы со стороны России.
Посол подчеркнул, что демократическая администрация пытается переложить ответственность за свои промахи на Россию, применяя санкции против российских СМИ. В своём заявлении он отметил, что цель этих мер — создать атмосферу русофобии и списать собственные провалы на внешний фактор.
Посол также указал на то, что нынешние действия США являются продолжением политики, направленной против России. Он считает, что эта русофобская линия вряд ли изменится в ближайшем будущем.
«Ощущение таково, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию. Для оправдания своих действий в ход идёт ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике», — добавил он.
Антонов также отметил, что такие меры представляют собой усиление агрессивной «охоты на ведьм». В качестве примеров он привёл недавние рейды ФБР по адресам американских политологов и обыски в квартирах россиян, работающих в США.
«Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем. Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введённых административных ограничений на работу наших журналистов в Америке», — заключил посол.
Напомним, Минфин США объявил о введении новых санкций против медиагруппы «Россия сегодня», а также против РИА «Новости», RT и Sputnik. В соответствии с заявлением американского ведомства, эти санкции дополняют меры, принятые министерством юстиции и государственным департаментом, которые уже наложили ограничения на медиагруппу и её дочерние компании, включая «ТВ-Новости» и Ruptly.