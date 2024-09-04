Маск напомнил, как ловко опрокинул Украину из-за санкций США
Маск напомнил, что не включил Starlink над Крымом в 2022-м из-за санкций США
Неработающий над Крымом спутниковый интернет Starlink сорвал атаку беспилотников ВСУ на российский флот в 2022 году из-за американского законодательства, которое запретило работу сети над территорией полуострова из-за санкций. Соответствующее заявление в соцсети X сделал миллиардер Илон Маск.
«Посреди ночи мы получили неожиданный запрос активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов от Правительства Украины, но не получили запроса или разрешения на отмену санкций от Правительства США. Если бы мы сделали так, как просила Украина, это было бы уголовным нарушением законодательства США», — растолковал бизнесмен.
Также предприниматель напомнил, что его спутниковая связь не предназначена для подобных целей. Она может использоваться бойцами для доступа в Интернет, но если Starlink станет частью военных операций, другие страны де-факто получат полное право сбивать спутники компании.
Об отказе Маска активировать высокоскоростную сеть над Крымом для нужд киевского режима впервые стало известно в июле 2023 года. Ещё тогда американец пояснил, что никогда не обещал ВСУ работу Starlink у берегов российского полуострова. Кроме того, бизнесмен не хотел запятнать своё имя кровью людей.
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