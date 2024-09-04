Маск напомнил, как ловко опрокинул Украину из-за санкций США

Неработающий над Крымом спутниковый интернет Starlink сорвал атаку беспилотников ВСУ на российский флот в 2022 году из-за американского законодательства, которое запретило работу сети над территорией полуострова из-за санкций. Соответствующее заявление в соцсети X сделал миллиардер Илон Маск.

«Посреди ночи мы получили неожиданный запрос активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов от Правительства Украины, но не получили запроса или разрешения на отмену санкций от Правительства США. Если бы мы сделали так, как просила Украина, это было бы уголовным нарушением законодательства США», — растолковал бизнесмен.