"Это серьёзная проблема": Илон Маск признал эффективность российских глушилок интернета Starlink на Украине
Маск заявил о больших тратах на борьбу с попытками России заглушить Starlink ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компании SpaceX недёшево обходится борьба с попытками России заглушить спутниковый интернет Starlink на Украине. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
"SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьёзная проблема", — посетовал бизнесмен.
Умение российских военных глушить спутниковый интернет ВСУ сыграло одну из решающих ролей в успешном наступлении ВС РФ под Харьковом. "Ослепшие" из-за нерабочих терминалов Starlink украинские боевики не смогли вовремя увидеть атаку и были застигнуты врасплох. Подыграла нашим войскам и погода — спутники Starlink оказались нагружены из-за геомагнитной бури.
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