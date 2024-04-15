В войсках РЭБ России намекнули, что ждёт Starlink на Украине

"Использование коммерческих диапазонов частот, идущее в разрез с международными обязательствами, создаёт определённые трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — подчеркнул генерал в беседе с газетой "Красная звезда".

Напомним, в июне прошлого года был заключён контракт на поставку украинским войскам Starlink. Его срок действия истекает в мае 2024-го, будет ли он продлён — неизвестно. А недавно на Украине появились слухи о том, что компания якобы продаёт РФ терминалы спутникового интернета. По словам Илона Маска, эти данные не соответствуют действительности. В Кремле также указали, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ.