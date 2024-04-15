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15 апреля, 07:32

В войсках РЭБ России намекнули, что ждёт Starlink на Украине

Начальник войск РЭБ: ВС России могут противодействовать Starlink на Украине

Потенциал оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) позволяет противодействовать использованию Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Starlink. Такое заявление сделал начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России Юрий Ласточкин.

"Использование коммерческих диапазонов частот, идущее в разрез с международными обязательствами, создаёт определённые трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — подчеркнул генерал в беседе с газетой "Красная звезда".

По его словам, во всех звеньях управления ВСУ широко используется большое количество терминалов. Ласточкин пояснил, что передача Киеву технологий Starlink является лицемерием со стороны США и продолжением темы "двойных стандартов".

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в Интернет в любой точке планеты. Проект основан американским миллиардером Илоном Маском.

Командный пункт ВСУ с кучей оружия и Starlink найден на Авдеевском коксохиме
Командный пункт ВСУ с кучей оружия и Starlink найден на Авдеевском коксохиме

Напомним, в июне прошлого года был заключён контракт на поставку украинским войскам Starlink. Его срок действия истекает в мае 2024-го, будет ли он продлён — неизвестно. А недавно на Украине появились слухи о том, что компания якобы продаёт РФ терминалы спутникового интернета. По словам Илона Маска, эти данные не соответствуют действительности. В Кремле также указали, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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